K+S Aktie: Wichtiger Rückhalt geht verloren!

In der zweiten Maihälfte löste sich die K+S-Aktie wieder von ihrem am 15. Mai erreichten Tief bei 4,98 Euro und startete einen neuen Anstieg. Er hielt bis zum 9. Juni an und gipfelte auf einem Hoch bei 7,44 Euro. Auf diesem Niveau nahmen viele Anleger ihre Gewinne mit, sodass die K+S-Aktie erneut in einen Abwärtstrend überging.

Er konnte von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung