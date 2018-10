K+S-Aktie: Was passiert hier gerade?

Nachdem am 15. Mai das Jahreshoch erreicht wurde, befindet sich der Kurs der K+S Aktie seither in einem Abwärtstrend. Kennzeichnend sind Tage, an denen der Aktienwert stark sinkt. In den letzten Tagen konnte der Kurs hingegen leicht ansteigen.

Chartanalyse mit Betrachtung der Indikatoren: Es kam noch zu keinem Verkaufssignal!

Obwohl sich vor mehreren Tagen ein Verkaufssignal angedeutet hatte, kam es dazu vorerst nicht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.