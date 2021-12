K&S Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Per 27.12.2021, 17:29 Uhr wird für die Aktie K+s am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 15.36 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Wie K+s derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: K+s erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 98,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 57,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,66 Prozent im Branchenvergleich für K+s bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,83 Prozent im letzten Jahr. K+s lag 40,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der K+s verläuft aktuell bei 12,18 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 14.965 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,87 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 15,06 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die K+s-Aktie der aktuellen Differenz von -0,63 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die K+s 2 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu K+s vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 14.965 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -31,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10,31 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

