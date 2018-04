K+S Aktie: War es das schon?

Liebe Leser,

nach langer Durststrecke haben sich die Dinge für K+S in den letzten Wochen endlich etwas besser entwickelt. Das machte sich auch an der Börse bemerkbar, wo die Aktie sich deutlich verbessern konnte. Doch die guten Zeiten für Anleger könnten sich jetzt schon dem Ende zuneigen. Zumindest bleibt das Analysehaus Warburg Research in einer aktuellen Einschätzung vorsichtig. Die Empfehlung wird auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.