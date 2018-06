K+S Aktie: Viel Potenzial oder enorme Schwäche?

K+S ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich schwächer geworden. Der Wert ist nun nicht mehr im charttechnischen Aufwärtstrend, sondern kann allenfalls für sich reklamieren, noch in einer neutraleren Zone zu verlaufen. Dabei ist die Dynamik erstaunlich negativ. Konkret: Seit den Hochpunkten Mitte Mai gab die Aktie ausgehend von annähernd 26 Euro etwa 5 Euro ab und verlor also fast 20 ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.