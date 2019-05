K+S-Aktie: Überzeugen die Quartalszahlen die Anleger?

Im ersten Quartal 2019 ist der Umsatz der K+S Gruppe um 8 % auf 1.263,5 Millionen € angewachsen. Vor allem haben sich die höheren Preise im Bereich Landwirtschaft umsatzerhöhend auf die operative Einheit Europe+ ausgewirkt. In Nordamerika hat das Auftausalzgeschäft positiv zur Umsatzentwicklung in Amerika beigetragen. Beim EBITDA haben sich die gestiegenen Frachtkosten gegenläufig ausgewirkt. In den ersten drei Monaten hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



