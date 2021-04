K&S-Aktie: Steht die nächste Aufwärtsbewegung an?

Seit dem letzten Jahr bewegt sich der Kurs der K&S-Aktie wieder Richtung Norden. So konnte im Rahmen des Anstiegs zum Ende 2020 das Bündel aus gleitenden Durchschnitten überwunden werden. Damit ist der Bärenmarkt von K&S in einem Bullenmarkt gedreht worden. Der Unterstützungsbereich von etwa 7,50 EUR hat weiterhin Bestand. In den jüngsten Handelstagen kam es zum Abprallen von dieser relevanten Zone. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung