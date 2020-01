K+S Aktie: Das Prinzip Hoffnung!

Für K+S sieht es dieser Tage alles andere als gut aus. Dennoch konnte der Aktienkurs sich am Freitag um rund 1,5 Prozent verbessern. Zurückzuführen dürfte dies in erster Linie auf Übernahmefantasien seitens der Anleger sein. Zugrunde liegen diesen Analystenkommentare, welche K+S als einen klaren Übernahmekandidaten sehen. Noch in diesem Jahr könne es soweit sein, so die Experten.

