K+S Aktie: Positive Nachrichten – starke Chancen!

K+S hat am Donnerstag sein Comeback nach oben noch einmal fortsetzen können. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen ein Plus von über 5 % geschafft und setzt den Aufwärtsweg fort. Dafür sorgen offenbar die guten Nachrichten, die das Unternehmen nun seinen Aktionären übermitteln konnte.

Vorstandschef hat verlängert

So bleibt der bisherige Chef des Vorstands, Burkhard Lohr, K+S erhalten und hat sein „Mandat“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung