K+S-Aktie: Neuer Hoffnungsschimmer?

K+S hat am Mittwoch ein schönes Signal am Markt hinterlassen. Der Wert konnte mit einem kleinen Aufschlag dafür sorgen, dass es nun wieder etwas Hoffnung gibt. An sich attestieren die charttechnischen Analysten dem Unternehmen derzeit einen Abwärtstrend. Dabei hat die Aktie im letzten Monat allerdings Boden unter den Füßen gewonnen. Es ging nur noch unter dem Strich um gut 1 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.