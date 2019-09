K+S Aktie: Neue Woche und die Riesenchance

K+S war über längere Zeit eine der schwächeren Aktien am Markt. Inzwischen ist die Aktie wieder einer der stärkeren Werte, da das Comeback jetzt gelingen kann. So ist inzwischen festgelegt worden, der Konzern werde bis zum Jahr 2025 von seinem aktuellen Chef Burkhard Lohr geführt. Der Vertrag war verlängert worden, obwohl er erst in fast einem Jahr ausläuft. Immerhin, so die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



