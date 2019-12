K+S-Aktie: Millionen sollen profitieren!

Nach einem November, in dem K+S rund ein Viertel an Börsenwert verloren hat, startete die Aktie des Salz- und Düngemittelherstellers mit einem Plus in den Dezember. Um fast ein Prozent ging es mit den Papieren des MDax-Unternehmens am Montag aufwärts auf 10,35 Euro. Das ist umso beeindruckender, da der Gesamtmarkt schwächelte. Und auch, wenn es am Dienstag zunächst wieder leicht abwärts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung