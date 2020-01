K+S Aktie: Kein Entkommen aus dem Kurskeller!

Die Aktie von K+S wird wohl noch einige Zeit im Kurskeller festhängen. Davon gehen zumindest Analysten der Bank of America aus, welche vor Kurzem mit einer sehr negativen Einschätzung für Aufsehen sorgten. In der Folge trennten sich die Aktionäre fast schon panikartig von ihren Anteilen, was die Aktie enorm unter Druck setzte. Im Tief ging es am Mittwoch bis auf 9,21 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung