K+S-Aktie: Kehrt die Hoffnung im Oktober zurück?

K+S konnte am Dienstag einen kleinen Kursaufschlag verzeichnen. Damit distanzierte sich die Aktie von einer bedeutenden Untergrenze und fängt formal aus charttechnischer Sicht zumindest an, neue Hoffnung auf einen Kursanstieg zu wecken. Denn: Die Aktie ist an sich in einem übergeordneten und relativ klaren charttechnischen Abwärtstrend. Dabei sind die Notierungen allerdings zwei Mal an der Untergrenze von 18 Euro wieder nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.