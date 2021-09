K&S-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die K&S-Aktie musste in der letzten Woche einen kleinen Rücksetzer hinnehmen, der den Kurs bis auf 11,535 Euro zurückführte. An dieser Stelle verläuft eine Supportmarke, die zusammen mit der knapp darüber verlaufenden 50-Tage-Linie (EMA50) für ein Wiederstarken der Käufer sorgte. In dieser Woche kam es zum Anstieg auf ein 18-Monats-Hoch bei 13,45 Euro, der nachhaltige Sprung über das Doppeltop bei 13,35/13,235 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



