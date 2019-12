K+S Aktie: Kampf um die 10-Euro-Marke!

Der Blick in den Finanzkalender von K+S zeigt, dass da in diesem Jahr planmäßig kein Termin mehr ansteht. Der nächste Termin im K+S Finanzkalender ist demnach das „ODDO BHF Forum“ in Lyon, welches vom 9. Bis zum 10. Januar 2020 stattfinden soll und bei dem K+S laut eigenen Angaben vor Ort ist. Laut den Angaben des Veranstalters sollen sich da sowohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung