K&S Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Kurs der Aktie K+s steht am 03.03.2022, 06:34 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 22.96 EUR. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für K+s entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: K+s erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 102,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 53,59 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +49,1 Prozent im Branchenvergleich für K+s bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,59 Prozent im letzten Jahr. K+s lag 49,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist K+s mit einem Wert von 2,13 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,5 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Für K+s liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 6 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu K+s vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 10,31 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (22,96 EUR) könnte die Aktie damit um -55,09 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die K+s-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

