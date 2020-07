K+S Aktie: Jetzt spüren die Anleger die Folgen!

Bei der K+S-Aktie ist am Montag geschehen, was aus Sicht der Bullen besser nicht passiert wäre: Der Kurs ist erneut unter seinen 50-Tagedurchschnitt bei 6,05 Euro zurückgefallen. Angedeutet hatte sich die Panne schon etwas länger, denn in der Vorwoche gelang es den Käufern nicht, einen Anstieg über 6,47 Euro zu vollziehen.

