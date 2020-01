K+S Aktie: Jetzt mal eine gute Nachricht!

Die Aktie von K+S bleibt weiter auf Talfahrt. Nachdem die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten bereits in der Vorwoche rund 15 Prozent an Wert eingebüßt hatte, verlor sie auch am Montag im frühen Handel. Um gut drei Prozent auf zwischenzeitlich noch 8,30 Euro gab K+S nach. Die Kalipreise in den USA und Brasilien seien mächtig unter Druck, hieß es zur Begründung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung