K+S Aktie: Heftiger Kurssturz!

Die Aktie von K+S war am Freitag der mit Abstand größte Verlierer im Nebenwerteindex MDAX. Um rund 10 Prozent stürzte das Papier in die Tiefe. Grund dafür war eine Konkretisierung der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr. K+S rechnet demnach mit einem EBITDA in Höhe von 660 bis 740 Millionen Euro. Das sei zwar immer noch eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, wo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.