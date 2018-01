K+S-Aktie: Guter Start ins neue Jahr!

Liebe Leser,

gleich in der ersten Januarwoche ist es mit der K+S-Aktie deutlich aufwärts gegangen. Mit einem Kursgewinn von mehr als 5 % hat die Aktie die erste Handelswoche im Jahr 2018 beendet. Ein wirklich gelungener Start ins neue Jahr! Durch die gute Performance in den letzten vier Wochen hat sich der Kurs der K+S-Aktie wieder in Richtung 200-Wochenlinie aufgemacht.

Einschätzungen zum Chartbild: Aktie könnte sich in diesem Jahr dem Abwärtstrend widersetzen!

Im Bereich um 25 Euro befindet sich der nächste Widerstand. Dieser hatte gleich zu Beginn des vergangenen Jahres zu einer Abwärtsbewegung geführt. Vor dem Hintergrund, dass die K+S-Aktie im letzten Quartal 2017 ein neues Tief erreicht hat, sollten Anleger trotz des guten Starts vorsichtig sein und den Kursverlauf engmaschig im Auge behalten.

Charttechnische Analyse der Aktie: Kurzfristige charttechnische Einschätzung!

Das charttechnische Kaufsignal, das beim letzten Tief generiert wurde, konnte gut genutzt werden und hat die Aufwärtsbewegung begünstigt. Nachdem nun auch das November-Hoch überschritten wurde, könnte die Aktie in Richtung 23,50 Euro ansteigen. Abgesichert werden können Positionen unterhalb von 19 Euro.

Ein Beitrag von Johannes Weber.