K+S Aktie: Gewaltiger Turnaround!

K+S könnte nach Meinung von Beobachtern einen gewaltigen Turnaround schaffen. Das Unternehmen hat einen Schuldenberg angehäuft, der eine Neuorientierung erforderlich macht. Daher hat K+S damit begonnen, Teilverkäufe zu initiieren. In den kommenden Monaten steht damit nicht nur ein Turnaround des Unternehmens, sondern möglicherweise auch für die Aktie an, so die Meinung von Analysten.

K+S: Neue Gewinnzone

