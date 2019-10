K+S Aktie: Geht es nun aufwärts?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei K+S verfolgt.

Der Stand! Es scheint aktuell nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die K+S Aktie den Vorstoß bis an die 50-Tagelinie bei 13,51 Euro wagt. Die Entwicklung! In der zweiten Septemberhälfte gab es starke Kursverluste und über 12,00 Euro gab es eine Seitwärtsbewegung, bis am 10. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!