K+S Aktie: Es gilt, eine wichtige Frage zu klären!

Anfang August überwand die K+S-Aktie ihren 50-Tagedurchschnitt und stieg in der Spitze bis auf 7,03 Euro an. Das große Ziel der Bullen, das am 9. Juni bei 7,44 Euro ausgebildete Hoch, konnte jedoch nicht mehr erreicht werden. In der nachfolgenden Korrektur wurde die 50-Tagelinie zunächst unterschritten und schließlich ein zweites Mal überwunden.

Da die K+S-Aktie jedoch nicht wieder bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung