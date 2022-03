K&S-Aktie: Eine Traum-Performance!

Die K&S-Aktie befindet sich nun schon seit zwei Jahren in einem beispiellosen Aufwärtstrend. Der Kurs des Düngemittelkonzerns hat sich in diesem Zeitraum verviereinhalbfacht. Ein neues Fünfjahreshoch scheint zum Greifen nahe. Was macht die K&S-Aktie seit geraumer Zeit so erfolgreich?

Eine riesengroße Nachfrage nach Dünger

Die hohen Preise für Düngemittel. K&S profitiert davon, dass die hohen Preise für Ackerfrüchte für eine hohe Nachfrage nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung