K+S-Aktie: EBITDA-Prognose angehoben!

Steigende Durchschnittspreise Der deutsche Chemiekonzern K+S Gruppe(SDFG) hat am Mittwoch seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben und dies mit höheren Durchschnittspreisen im Kundensegment Landwirtschaft begründet. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen mit Sitz in Kassel nun mit einem EBITDA in der Spanne von 2,3 Milliarden Euro bis 2,6 Milliarden Euro, nachdem die bisherige Erwartung von 1,6 Milliarden Euro… Hier weiterlesen