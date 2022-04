K&S-Aktie: Die Bullen sitzen am längeren Hebel!

Seit rund zwei Wochen versuchen die Bären sich daran, dem Aufwärtstrend der K&S-Aktie ein Ende zu bereiten. Zwar gelang es ihnen dabei auch zunächst, Verluste von über zehn Prozent in die Tat umzusetzen. Allzu lange sahen die Bullen sich das Schauspiel aber nicht tatenlos an. Das Unterschreiten der Marke von 30 Euro ließen die Käufer bisher nicht zu, was eine… Hier weiterlesen