K+S-Aktie: Die Bullen melden sich zurück, aber …

Dass die Anleger auch bei der K+S-Aktie früher oder später ihre Gewinne mitnehmen würden, war anzunehmen. Am 25. März war es so weit. Zunächst ließen die Bullen den Wert noch ein wenig ansteigen, sodass bei 30,07 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet werden konnten. Anschließend setzten die erwarteten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs in einer dynamischen Reaktion gestern bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



