K+S-Aktie: Bereit machen

Die K+S-Aktie kletterte in den vergangenen zwei Tagen um rund 7% in die Höhe und übersprang gestern das erste Mal seit Januar wieder die 24-Euro-Marke. Hintergrund ist die Hoffnung auf steigende Preise in der Kalibranche sowie der vorzeitige Produktionsanlauf der Kalimine von K+S in Kanada. Zudem wird spekuliert, dass wohl zu einer Neuauflage der Vertriebsvereinbarung zwischen...