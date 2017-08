K+S-Aktie: Aufwärts-Gap wieder geschlossen – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

unmittelbar nach der Entstehung der Kurslücke (Gap), hat die K+S-Aktie mit der Schließung ebendieser Lücke begonnen. Nun ist der Gap wieder vollständig geschlossen und eine Aufwärtsbewegung wird dadurch immer wahrscheinlicher. Als erstes Kursziel kann die 21-Euro-Marke identifiziert werden. Als wichtige Unterstützung fungiert das Tief bei 19,50 Euro.

Ein Blick auf die Indikatoren: Stochastik Indikator entwickelt sich vielversprechend!

Im Zuge der Kursschwäche der letzten Wochen hat sich der Stochastik Indikator in den unteren Bereich vorgearbeitet. Nun könnte es bereits in der nächsten Woche zu einem charttechnischen Kaufsignal kommen. Dieses könnte den Aktienkurs wieder in die Höhe schießen lassen.

Charttechnische Analyse: Welche Kursziele sind aus dem Chartbild ersichtlich?

Aus charttechnischer Sicht sollte zunächst das 23,60 % Fibonacci Retracement wieder zurückerobert werden. Anschließend ist der Weg frei in Richtung 15 Euro. Interessant wird dann auch die Entwicklung des Abwärtstrends, der übergeordnet noch auf die Kursentwicklung einwirkt.

