K+S Aktie: Analysten bleiben optimistisch!

Trotz der jüngsten Talfahrt bei K+S halten die Analysten der Baader Bank an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von K+S fest. In einer aktuellen Studie wurde auch das Kursziel von 19 Euro nicht verändert. Aktuell notieren die Anteile von K+S noch bei 15,67 Euro. Analyst Markus Mayer ist der Ansicht, dass sich am knappen Angebot an Kaliumsulfatdünger bis Mitte 2019 wenig ändern werde. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.