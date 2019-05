K+S-Aktie: Die Aktie gerät weiter unter Druck – was ist da los?

Die K+S-Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder stärker unter Druck geraten und verliert in einem schwachen Gesamtmarkt auch am Donnerstag kräftig an Wert. Es geht um fast 4 Prozent abwärts. Einen wirklichen Grund für die Kursschwäche gibt es eigentlich nicht, sieht man einmal von der Analystenstudie der US-Bank JPMorgan. In der am Mittwoch veröffentlichten Studie hat Analyst Chetan Udeshi sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung