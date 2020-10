K+S AG: Jetzt ist es amtlich!

So schnell kann es gehen: Erst gestern berichteten wir an dieser Stelle über Spekulationen, dass beim Salz- und Düngelmittelhersteller K+S der schon seit längerem angekündigte Verkauf des US-Salzgeschäftes nun wohl tatsächlich unmittelbar bevorsteht. Das jedenfalls wollten "gut informierte Quellen"erfahren haben. Demnach soll der Verkauf der US-Tochter Morton Salt für ca. 3 Mrd. USD an die kanadische Kissner Group über die Bühne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



