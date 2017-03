K+S AG: Die Analyse!

Liebe Leser,

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu K+S für einiges Aufsehen, denn Clemens van Baaijen hat sich die Aktie genauer angeschaut und eine 3-Stufen-Analyse vorgenommen. Am 10. März war die Aktie seit dem letzten Handelstag um 0,64% gestiegen. Der Kurs betrug 22,66€, war seit der Vorwoche um 0,02% gestiegen und seit Jahresbeginn um 1,05% gesunken.

Die Fundamentaldaten! K+S AG ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet, scheint daher derzeit unterbewertet und wäre ab einem Kurs über 25,50 € überbewertet. Auch könnte die Nachfrage nach K+S AG langfristig stärker werden, da das KBV unter 1 liegt, was das Risiko verringert, außer der Cashflow verschlechtert sich. Hier lautete das Urteil Buy!

Die Analysteneinschätzung! Am 10. März gab es 6 Buy, 9 Hold und 8 Sell Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 20,80€, der aktuelle Kurs würde also um -7,86% fallen. Hier lautet das Urteil Hold!

Die Sharewise-Crowd! Betrachtet man das Crowdsentiment, so sind die Privatanleger der K+S-Aktie gegenüber sehr positiv gestimmt und stimmen für Buy. Das durchschnittliche Kursziel hier liegt bei 30,95€, der aktuelle Kurs von K+S könnte sich also um 37,10% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Im 3-Stufen-Check bekam die Aktie ein Buy und wir halten Sie weiter informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.