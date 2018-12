Der K-Pop-Hype geht weiter! Das Auftaktkonzert der BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF auf der großen Leinwand erleben / Am 26. Januar bei CinemaxX - ab dem 18. Dezember Tickets sichern

Hamburg (ots) - Das BTS-Fieber bei CinemaxX hält an! Nach demgroßen Run auf die Tickets für "Burn the Stage: the Movie" kommt am26. Januar das Auftaktkonzert der BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF ausdem Olympiastadion von Seoul in die CinemaxX Kinos. Die Tickets sindab dem 18. Dezember im Laufe des Tages auf www.cinemaxx.de/bts oderan den CinemaxX Kinokassen (zu den regulären Öffnungszeiten)erhältlich.Die mega-erfolgreiche Boyband kehrt nach dem Riesenerfolg ihresFilms "Burn The Stage: the Movie" auf die Kinoleinwand zurück. Mitdem Mitschnitt des sensationellen Auftaktkonzertes der BTS WORLD TOURLOVE YOURSELF aus dem Olympiastadion in Seoul kommt im Kinosaalechtes Konzertfeeling auf. Die spektakuläre Show mit fulminantenLichteffekten und aufwändigen Choreographien begeisterte schon dieFans im Stadion und wird auch beim weltweiten Kinoevent am 26. Januardie Massen mitreißen.Die Tickets für das einmalige Kinoevent mit dem Mitschnitt desAuftaktkonzertes der BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF am 26. Januar beiCinemaxX gibt es ab dem 18. Dezember an den CinemaxX Kinokassen oderauf www.cinemaxx.de/bts.Mit den CinemaxX Newsletter-Angebot wird kein Kino-Highlight mehrverpasst: www.cinemaxx.de/newsletterTeilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen,Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor,Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hamm, Hannover, Heilbronn, Kiel,Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg,Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, StuttgartSI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Würzburg und WuppertalPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-HusarTel: 040 45 06 8 179Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell