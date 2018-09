K & P: Augen auf!

Für die Aktie K & P aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 28.09.2018 ein Kurs von 0,52 HKD geführt.

Wie K & P derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber K & P. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält K & P daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält K & P von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist K & P mit einem Wert von 42,7 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Renewable Energy" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 45,07 , womit sich ein Abstand von 5 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für K & P in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für K & P haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. K & P bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.