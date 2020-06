K-Classic Mineralwasser überzeugt bei Öko-Test mit Inhalt und Verpackung (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat in seiner Juni-Ausgabe Mineralwasser der Sorte Medium getestet. Das K-Classic-Mineralwasser aus der Quelle Wörth am Rhein erhält die Note "gut". Die Kategorien Inhaltsstoffe und ursprüngliche Reinheit bewertet Öko-Test sogar mit "sehr gut". Dabei zählt das K-Classic Mineralwasser in einer PET-Verpackung mit 13 Cent pro Liter zu den günstigsten Produkten im Test.In ihrem Test untersuchten die Prüfer 100 der beliebtesten Medium-Mineralwässer in Glas-Mehrwegflaschen und in PET-Einwegflaschen. Auch die Verpackung war ein Testkriterium. Die PET-Mineralwasserflasche der Kaufland-Eigenmarke enthält mindestens 50 Prozent Recyclatanteil. Die Prüfer heben hervor, dass durch diese Verwendung von recyceltem PET auch Einwegflaschen eine bessere Ökobilanz aufweisen können.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter http://www.kaufland.de/presse .Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Heike Bradatsch, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-688447, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4611501OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell