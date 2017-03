K-Bonds AG gibt den Tod von CEO Dr. Hans-Günther Nordhues bekannt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die K-Bonds AG gibt mit großer Bestürzung den unerwarteten Todihres CEOs Dr. Hans-Günther Nordhues bekannt. Er verstarb am Samstag,den 25. Februar 2017, im Alter von 54 Jahren.In 2012 brachte Dr. Nordhues zum ersten Mal K-BondSchuldscheindarlehen auf den deutschen Fremdkapitalmarkt. Unterseiner Führung, erfuhr die K-Bonds AG ein schnelles Wachstum und istzum heutigen Datum unter den 25 führenden Anbietern fürSchuldscheindarlehen.Seit Anbeginn der 90er Jahre entwickelte Dr. Nordhues neue,Cashflow-gestützte Fremdkapitalfinanzierungen, Neuerungen imKapitalmarkt-Aufsichtsrecht sowie eine Vielzahl vonFinanzmarktprodukten. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Berater undRechtsanwalt, besetzte er Schlüsselpositionen in einer Vielzahl vonStart-ups.Ein Sprecher der K-Bonds AG sagt: "Der Verlust unseres CEOs hatuns tief bestürzt und ist tragisch für uns alle. Er war so begeistertvon seiner Vision, Schuldscheindarlehen auf dem europäischen Markt zuetablieren und arbeitete mit Hingabe an herausfordernden undspannenden Projekten, während er gleichzeitig neue vorantrieb.Die Gedanken des gesamten K-Bonds Teams sind bei seiner Familie.Die gegenwärtige und zukünftige Geschäftstätigkeit ist allerdingsnicht betroffen. Das bestehende Team betreut wie bisher alleaktuellen und künftigen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen wie inder Vergangenheit. Dr. Hans-Günther Nordhues war ein Mensch, dessenKraft und Vision noch lange in unterschiedlichen Bereichen spürbarsein wird."Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an uns unter:+49 (0) 69-264910-500 oder info@k-bonds.comOriginal-Content von: K-Bonds AG, übermittelt durch news aktuell