K-BEAUTY EXPO 2017: Was wir aus dem starken Wachstum von K-Beauty lernen können!

Goyang-Si, Südkorea (ots/PRNewswire) - Südkorea zählt zu deninternational belebtesten Kosmetikmärkten mit größtenMarktveränderungen. Trotz der globalen Rezession verzeichnet diekoreanische Kosmetikindustrie weiter eine Wachstumsrate von derzeit9,2 %. Den statistischen Angaben der KITA (Korea International TradeAssociation) zufolge stiegen koreanische Exporte aus der Kosmetik-und Schönheitspflegebranche von 800 Millionen USD 2011 auf 3,9Milliarden USD 2016. K-Beautys Erfolgsstrategie und ihre stärkereWettbewerbsfähigkeit wird bei der K-BEAUTY EXPO 2017 zu sehen sein,bei der auch allen Teilnehmern Benchmarking undZusammenarbeitsgelegenheiten geboten werden.Obwohl die Begeisterung über K-Beauty bisher in keiner Weisenachgelassen hat, sind sowohl Konzerne als auch Kleinunternehmenbemüht, mit ihren hochwertigen Produkten ihre Präsenz auf demglobalen Markt zu erweitern. Zur Wachstumsförderung und zum Antriebder gesunden Entwicklung der Geschäftsbeziehungen derKosmetikindustrie findet K-BEAUTY EXPO, die größte KosmetikmesseKoreas, seit 8 Jahren mit großem Erfolg in den KINTEX-Messehallenstatt, dem größten Messezentrum des Landes. Sie konnte sich alswirksames Sprungbrett für das effiziente Marketing der asiatischenSchönheitsindustrie etablieren, was wiederum Aussteller und Besucheraus aller Welt dorthin brachte.In diesem Jahr wird K-BEAUTY EXPO von Gyeonggi-do mit Organisationvon KINTEX veranstaltet und ist für den 12. - 15. Oktober 2017geplant. Anhand von Verbesserung ihres strategischenBusiness-Matching-Programms und Beratung von Unternehmen aus dem In-und Ausland werden alle Teilnehmer Gelegenheit haben, neueGeschäftsbeziehungen zu erkunden und mehr über die Trends derKosmetikindustrie zu erfahren. Es wird ihnen die Möglichkeit derMarktforschung an sogenannten Hallyu (Korean Wave) Verbraucherngegeben, die entscheidend zum Marktwachstum beigetragen haben.Wenn Sie an der Messe entweder als Aussteller oder Käuferteilnehmen möchten, besuchen Sie bitte www.k-beautyexpo.co.kr/en oderkontaktieren Sie das K-BEAUTY EXPO 2017 Sekretariat (KINTEX) direktunter kbeautyexpo@kintex.com.Yezina Hong (Global Marketing Manager/+82-31-995-8044)Original-Content von: KINTEX, übermittelt durch news aktuell