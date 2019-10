K 2019 mit positiven Impulsen für Branche (FOTO)

Düsseldorf / Frankfurt am Main (ots) -Exklusivität und Vielfalt begeistert K-MessebesucherEingetrübte Wirtschaftsaussichten, schlechtes Meinungsklima: DieVoraussetzungen im Vorfeld zur K 2019 drückten bei denKunststofferzeugern auf die Stimmung. Ganz anders das Bild am Endeder K: Die Weltleitmesse für Kunststoff und Kautschuk machte ihremNamen wieder alle Ehre und brachte gut vorbereitete Messebesucher undinnovationsstrotzende Aussteller in dicht belegten Hallen zusammen.Dementsprechend positiv fällt das Fazit zur Messe von Seiten derkunststofferzeugenden Industrie aus: Viele Besucher, Kunden undJournalisten fanden den Weg zu den Ständen, trafen dort auf genau dierichtigen Themen und spannende, exklusive Neuheiten, die für diese Kaufgespart worden waren. Mit Lösungen in Richtung Kreislaufwirtschaftund Recycling sowie modernen Werkstoffen für eine nachhaltigereMobilität oder einen effizienteren Einsatz von Rohstoffen trafen dieKunststofferzeuger den Nerv der Zeit. "Die Themenvielfalt bei dieserK war einmal mehr enorm", so Dr. Rüdiger Baunemann,Hauptgeschäftsführer beim Kunststofferzeugerverband PlasticsEuropeDeutschland e. V. "Egal, wo man bei dieser Messe hinblickte, überalltraf man auf Ideen und Ansätze, mit denen die ökonomischen, sozialenund ökologischen Herausforderungen unserer Zeit angegangen werden.Die K 2019 stellte damit eindrucksvoll unter Beweis, dass KunststoffTeil der Lösung bei den aktuellen Megatrends ist."K Sonderschau "Plastics Shape the Future"Die Themensetzung bei den Ausstellern spiegelte sich in denPräsentationen und Diskussionsrunden der K-Sonderschau "Plasticsshape the future" der deutschen Kunststoffindustrie unterFederführung von PlasticsEurope Deutschland e. V. und MesseDüsseldorf. Neue Werkstoffe für mehr Ressourceneffizienz, innovativeLösungen für die Mobilität von morgen, Ansätze zur Optimierung desKunststoffrecyclings, Fortschritte beim Abfallmanagement weltweit -all das sorgte für einen Besucheransturm in Halle 6. Besonders wardabei das Einbinden quasi aller relevanten gesellschaftlichenAkteure, sei es aus der Wissenschaft, der Politik, der Industrie, vonUmweltschutzorganisationen oder Behörden, um den Dialog gerade beikritischen Themen voranzubringen.Ein echtes Highlight bei der Sonderschau war das FabLab mitStudierenden und Techniktüftlern aus Lübeck, die täglich an ihremhumanoiden Roboter aus 3D-Druck-Kunststoff-Filament arbeiteten. Unteranderem hier sowie mit dem Thementag zu Jugend und Ausbildung zeigtedie Sonderschau, wie wichtig der Branche der Austausch mit jungenMenschen, die Unterstützung der MINT-Fächer und Nachwuchsförderunggenerell ist. Die Sonderschau war so ein wichtiger Anlaufpunktwährend der Messelaufzeit, auf der neue Technologien, Prozessabläufeund Werkstoffe vorgestellt sowie drängende Themen wieKreislaufwirtschaft, Marine Litter und Ressourcenschonung adressiertwurden.Weitere Informationen zur Sonderschau gibt es unterwww.plasticsshapethefuture.com.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell