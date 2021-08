KX wird im Rahmen eines globalen Partnerschaftsabkommens offizieller Lieferant von Echtzeit-Datenanalysen für das Alpine F1 Team

London (ots/PRNewswire) - - Das Alpine F1 Team freut sich über die Zusammenarbeit mit KX, einem weltweit führenden Anbieter von Echtzeit-Streaming-Analysen.- KX wird der offizielle Anbieter von Echtzeit-Analyse-Software und -Dienstleistungen für das Team sein.- Die Ankündigung erfolgt nach einem 18-monatigen Projekt, bei dem die KX-Streaming-Analyseplattform in der gesamten Organisation des Alpine F1 Teams implementiert wurde.- Das Alpine F1 Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit KX, um die Datenerfassung in Echtzeit und die Analyse von Millionen von Datenpunkten zu ermöglichen und so der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.KX, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Streaming-Analysen, gab heute (https://www.alpinecars.com/en/news_f1/kx-named-official-supplier-of-real-time-data-analytics-to-alpine-f1-team-in-global-partnership-agreement/) eine Partnerschaft mit dem Alpine F1 Team als offizieller Lieferant von Echtzeit-Analysesoftware und -dienstleistungen bekannt. Die KX-Technologie ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung und -Analyse von Millionen von Datenpunkten über Tausende von Sensoren für sekundenschnelle Entscheidungen während der Rennen sowie für operative Verbesserungen abseits der Rennstrecke.Die Ankündigung erfolgt nach einem 18-monatigen Projekt, bei dem die KX-Streaming-Analyseplattform in der gesamten Organisation des Alpine F1 Teams eingesetzt wurde, in Frankreich für die Power Unit und in Großbritannien für Chassis und Getriebe. Die KX-Software wird zur Erfassung und Analyse von Daten in Fahrsimulatoren, Windkanälen, Prüfständen, Telemetrieinstrumenten und Sensoren eingesetzt. Mit ihrer extrem hohen Leistung, der extrem niedrigen Latenz und dem unglaublich geringen Platzbedarf kann die KX-Plattform Streckendaten schneller erfassen, analysieren, modellieren und visualisieren, als ein Live-Video-Stream von einem Rennen übertragen werden kann.Das KX-Logo wird auf der Garage des Alpine F1 Teams erscheinen und den offiziellen Start dieser mehrjährigen und vielschichtigen Beziehung symbolisieren.Laurent Rossi, Vorstandsvorsitzender von Alpine: "Wir freuen uns, KX in der Alpine-Familie begrüßen zu dürfen. In einem Sport, in dem der Sieg in Sekundenbruchteilen gemessen wird, wird diese Partnerschaft dem Alpine F1 Team helfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, da wir gemeinsam nach mehr Leistung in allen Bereichen streben."Nathan Sykes, Direktor für Geschäftssysteme und Datenwissenschaft, IT Enstone, Alpine F1 Team: "In einem so hochtechnischen und stark regulierten Sport ist die Möglichkeit, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, ein entscheidender Vorteil. Die Beziehung zwischen uns und KX ist in den letzten Jahren gereift, und die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen, sekundenschnellen Analyse- und Mathematik-Engine, die in unserer Azure-Cloud läuft, hat ihre Position als Tool unserer Wahl für unsere ganzheitliche Data Science-Plattform gefestigt. KX bietet echte End-to-End-Echtzeitanalysen mit konkurrenzlos schneller Datenaufnahme und -erfassung, fortschrittlicher Modellierung und prädiktiver Analyse sowie Visualisierung der Erkenntnisse. Das bedeutet, dass wir Probleme erkennen und darauf reagieren können, bevor sie auftreten, und dass wir Möglichkeiten zur Leistungssteigerung identifizieren können - und das alles in Millisekunden. Wir sehen bereits deutliche Vorteile durch den Einsatz der KX-Plattform und freuen uns darauf, den Einsatz zu skalieren, um das Team weiter voranzubringen."Gerry Buggy, Vorstand für Strategie und Produkte bei KX: "Wir freuen uns, mit dem Alpine F1 Team zusammenzuarbeiten und es dabei zu unterstützen, die Leistung auf der Rennstrecke und im Betrieb durch Echtzeit-Datenanalysen zu verbessern. Diese Partnerschaft stärkt unsere bestehenden Beziehungen, und wir freuen uns darauf, die Plattform weiterzuentwickeln, um den Erfolg auf und neben der Rennstrecke voranzutreiben".Informationen zu KXKX, die führende Technologie für kontinuierliche Echtzeit-Intelligenz, ist Teil von FD Technologies plc, einer Gruppe von datengesteuerten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. KX Streaming Analytics, das auf der Zeitreihendatenbank kdb+ aufbaut, ist eine branchenführende Hochleistungsplattform für In-Memory-Computing, Streaming-Analytik und Operational Intelligence. Sie bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für datenintensive Analysen und Anwendungen mit hohem Volumen in verschiedenen Branchen. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig und beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kx.com.Informationen zum Alpine F1 TeamDas Alpine F1 Team ist das Formel-1-Team von Alpine Racing Limited/s.a.s. und nimmt an der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft teil. Das frühere Renault F1 Team nimmt seit 1977 an der Formel 1 teil, startete bei mehr als 400 Grands Prix, gewann 35 Rennen und holte 2005 und 2006 den Weltmeistertitel. Die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 wird die erste unter dem Namen Alpine mit den Fahrern Esteban Ocon und Fernando Alonso am Steuer des A521 sein.Pressekontakt:HCordner@kx.com / Pwooding@kx.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1585404/KX_Platform.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1508748/KX_Logo.jpgOriginal-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuell