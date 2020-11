KW 48/2020 | Ouvertüre zur Jahresendralley? News von Steinhoff, Nel, BioNTech, CureVac u.a. diese Woche

Diese Woche wieder mal ein Widerstreiten der Gefühle: Erleichterung über Impfstoffdurchbruch und Trumps “sich in die Niederlage fügen”. Und auf der anderen Seite Lock-Down-Verlängerungen, Fallzahlenexplosion in den USA, Rekorddefizite. Aber die Börse handelt die Zukunft und die scheint sich schon auf das Ende der Pandemie einzustellen.

Anders kann man die rekordmäßigen Kursentwicklungen der letzten Wochen bei den Corona-Opfern wie TUI, Fraport und Airbus nicht verstehen. Also Krise vorbei? Wäre wohl etwas zu früh gefreut. Am letzten Wochenende sah es eigentlcih genauso aus, wie dieses Wochenende: Kurskorrektur nach dem kräftigen Anstieg, weiter so bullish auf wirtschaftiche Erholung und einen Impfstoff bauend oder eben runter mit den Kursen.Rekordstände im DAX scheinen noch vor Weihnachten möglich – vielleicht sogar die sprichwörtliche Jahresendralley? Aber die potentiellen Störfeuer sind zahlreich und so könnte die Stimmung auch schnell kippen. Einen leichten Vorgeschmack bekam man am Freitag als Zweifel and er Verlässlichkeit der AstraZeneca Studienergebnisse des Covid-19-Impfstoff aufkamen. Vielleicht alles wegen “Verpackungsfehlern” nicht verwendbar? Ist halt noch nicht alles in trockenen Tüchern.

An den Unternehmensmeldungen sollte es nicht liegen, wenn es Richtung neuer Allzeithochs gehen sollte. Die 30..000 Im Dow habne es vorgemacht. Jedenfalls die News waren generell zufriedenstellend mit einigen Ausreißern nach oben und auch nach unten. Und so starten wir mit dem Wochenrückblick von der KW47, letzten Samstag veröffentlicht: Ruhige Woche vor dem Run? BioNTech, Corestate, Mutares, freenet und andere mit guten Nachrichten. Und richtig spannend und fast euphorisch war es bei den Wasserstoffwerten: H2-KW47 Update: Wasserstoffwerte im Höhenrausch, bewegt haben News von Plug Power, Nel, Ballard u.a.

Und zur Wocheneinstimmung DAS Thema, das die Börsen noch einige Wochen “im Griff haben wird”: BioNTech hat geliefert – jetzt entscheiden andere.

Am Montag

eröffnete der Markt höher mit 13.215,44 Punkten. Und schloss dann doch wieder tiefer bei 13.126,97 – mit besonderer Aufmerksamkeit wurden Impfstoffnews verfolgt: Wacker Chemie produziert für CureVac – erstmal 100 Mio Dosen in 2021, erweiterbar. Und Expansion befeuert durch exorbitantes organisches Wachstum wollte HelloFresh befeuern: Man kauft US-Geschäft zu. Zu teuer?

Expansion und Übernahmen schienen am Montag sowieso Thema: CompuGroup kauft zu in den USA und wird so zur Nummer 4. Und eine Nummer kleienr, aber auch interessant: Deutsche Industrie Reit – Zukauf für 17 Mio mit 9% Anfangsrendite. Spannend, spannneder die Entwicklung im wasserstoffsektor derzeit: Riesenperspektiven für Ballard Power – man hat mit Wrightbus den richtigen Partner, um am “Johnson Plan” teilzuhaben

Dienstag

eröffnet bei 13.254,42 Punkten und wieder geschlossen bei 13.292,44 Punkten. Erfolge zahlen sich in der Kursentwicklung aus: Plug Power mit Kursrekorden- nach der Nachricht logisch oder? Und in Deutschland traut man sich wieder zu Prognosen: Sixt mit Prognose, aber andere wiederum nicht: Deutz verschiebt den Ausblick.

Weitere Nebenwerte meldeten sich zu Wort am Dienstag: USU ist schnell. Und mit einem wirklcih inetressanten Deal: Hamborner kauft zu. Aus Düsseldorf diesmal keine neuen Aufträge, sondern Rheinmetall mit Innovationspreis. Ehrlich gesagt einer unserer Lieblingswerte mit eienr eher perspektivischen Meldung, die erst in Jahren sich im operativen neiderschlagen könnte: Evotec kämpft mit Finnen gegen Krebs

Und auch Mittwoch trat der Markt mehr oder weniger auf der Stelle

13.346,77 Punkte, so ging es am Mittwoch weiter und am Ende schloss der Markt bei 13.289,80 Punkten. Gut dass es neben dem Automotivebereich eine Bahnsparte Stabilität bringt: Knorr Bremse sichert sich mit Alstom “fetten” Auftrag der Kölner Verkehrsbetriebe. Eine Aktie, die sich selber neu erfinden will und dafür den ersten Schritt der Finanzierung sichert: mic AG platziert Kapitalerhöhung vollständig – Schritt 1 zur Pyramid-Übernahme erledigt. Mehr Geld wollte und bekam auch ABO Wind: Man platziert Kapitalerhöhung – Schlagkraft steigt für 2021.

Wasserstoff – mehr als nur eine Mode, sondern ein Trend. Diesmal das dänisch-norwegische Powerteam: Nel und Everfule stärken die Schlagkraft durch Fokussierung. Und am Wasserstoffboom will auch ein Deutsches Unternehmen partizipieren: SFC holt sich rund 20 Mio für Wachstum und Übernahmen. Ein fast ewiger Hoffnungswert, der irgendwann liefern muss: Softing punktet mit GlobalmatiX – Teilnahme an Pilotprojekt in Baden Württemberg. Und die Mainzer Impfstoffhoffnung zeigte BioNTech ist mehr als “nur” ein Impfstoffproduzent gegen Covid-19

Donnerstag “same procedure”

Donnerstag mit der Eröffnung bei 13.315,21 Punkten und dem Schluss bei 13.286,57 Punkten bewegte sich wieder in der schon bekannt engen Range. Im wasserstoffsektor ist Phantasie – auch beim kanadischen Urgestein: Ballard Power beliefert Siemens Mobity und Van Hool. Gestärkt für eine Ernte in 2021: Instone will 2021 mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung durchstarten – 2020 Umsatz gehalten, Gewinn leidet.

Nabaltec schreibt noch schwarze Zahlen, aber weniger Umsatz wegen Corona – meldete man am Donnerstag. Und der Smallcap Cliq Digital erhöhte die Prognose. Aachener Technologiekonzern – gibt’s: Aixtron erhält EU-Mittel für Erforschung neuer Methoden/Technologien. Ein Abglanz alter Größe: Gigaset erholt sich im Q3 operativ, aber Abschreiber macht Eigenkapital negativ.

Freitag – Kraft für die nächste Woche geholt? Ouvertüre zur Jahresendralley

Freitag – Eröffnung bei 13.280,51 Punkten und Schluss bei 13.335,68 Punkten. Totgesagte leben länger – Highcourt macht den Weg frei für Steinhoff. Und Düsseldorf nach dem Innovationspreis wieder mit den üblichen “Umsatzmeldungen” Rheinmetall mit Bundeswehrauftrag – Entwicklung, lukrativ. Unbeirrt auf dme weg zum Bestandshalter: PNE Wind investiert 100 Mio EUR in zwei polnische Windparks – 59 MW. Seit der mehrheitlichen Übernahme durch Schneider Elektric macht der Kurs eher ein enttäuschendes Bild – kann nicht am operativen Ergebnis liegen: RIB Software auf Kurs, weiterer Auftrag, aber Aktie unter den “alten” 29,00 EUR – wieso eigentlich?

Und jetzt die eine Million Dollar Frage: Wird der DAX jetzt durchstarten in die Jahresendralley?

Am Montag Morgen notierte der DAX bei Handelseröffnung im Frankfurter-Handel um 9:00 Uhr bei 13.215,44 Punkten und schloss Ende der Woche bei 13.335,68 Punkten (XETRA-Schluss 17:45 Uhr). Corona scheint durch die diversen Impfstoffkandidaten mittlerweile nur noch ein temporäres Problem zu sein – zumindest deuten die Kursentwicklungen an den Börsen der welt darauf hin. Auch die kräftige Erholung der Tourismuswerte an dne Börsen ist der operativen Entwicklung weit vorausgelaufen – zu weit? TUI soll über weitere Staatshilfen verhandeln, die Kreuzfahrten werden weiter in die Zukunft geschoben, aber die Aktien steigen, als wenn fast alles wieder normal wäre.

Jahresendralley – DOW auf Rekordständen – Wirtschaft in Asien losgelöst von Corona-problemen wieder auf alten Wachstumspfaden – Regierungsübergnag in den USA doch “gesittet” möglich – Billioneninvestitionen in nachhaltige Unternehmen sollen durch dei neue Biden-Adminsitration geplant und veranlasst werden – gefeiert durch Höchstkurse auch bei einer Nordex oder Plug Power oder oder oder

Also Start frei für die Jahresendralley? Fragile Stimmung an dne Märkten – eine unerwartete Negativmeldung, eine Verzögerung bei den Impfstoffzulassungen oder was auch immer könnten die positive Grundstimmung sehr schnell umkehren – zumindest für eine heftige Korrektur. denn auch das sit möglich, auch wenn derzeit die meißten Marktteilnehmer eher auf einen Spurt nach oben setzen. Aber wenn die Mehrheit… vorsichtig bleiben ist definitiv angesagt.