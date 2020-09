KW 39 | War's das mit MINUS 5%? News bei Grenke, Nordex, NEL, Aurelius u.a. - Nächste Woche hoch oder Richtung 200-Tage Linie?

Letztes Wochenende machten wir uns ähnliche Gedanken, über die zukünftige Richtung des Aktienmarktes. Diese Woche haben nun die extrem steigenden Infektionszahlen weltweit die Angst vor weiteren Einschnitten durhc die Pandemie steigen lassen. Die Eskalation um Tic Toc trug auch nicht zur Beruhigung bei - der US-Wahlkampf spitzte sich auch weiter zu, bis hin zu Gerüchten über einen nicht freiwillige Amtsverzicht/-übergabe bei einer Niederlage Trumps. Hard Brexit und und - einfach alles nicht gerade positiv und so drehte die Pendelbörse nach Wochen des Auf und Ab gen Süden. Letztes Wochenende gab es den üblichen WOCHENRÜCKBLICK - Wo geht es hin? Nicht nur bei Grenke gab es wichtige News: Corestate. DIC, BioNTech, CureVac, NIKOLA, NORDEX und andere Und das Wasserstoffaktien-Update KW38: Rekorde, Tiefststände - News bei NIKOLA, NEL, Bloom Energy, Ballard Power, Plug Power, SFC.... Zeit war auch für eine GEGENÜBERSTELLUNG der Aussagen: GRENKE AG und VICEROY REPORT - Runde 1 von...

Montags ging es mit 12.998,90 Punkten los, Schluss bei 12.542,44 Punkten, ein schwacher Anfang für eine wie sich erweisen sollte schwache Börsenwoche, in der jeder Erholungsversuch relativ schnell erstickte. Die Einzelmeldungen waren tendenziell am Montag sowieso schon negativ: NEL im Abwärtssog der NIKOLA - was bleibt hängen, wenn sich die Aufregung gelegt hat? UND die Ursache des NEL-Kursverfalls fand sich jenseits des Atlantiks: NIKOLA ohne Trevor Milton? Geht das gut? Aktienkurs bricht wieter ein - und wenn sich der Schock verzogen hat? Ein Teileingeständnis, das etwas nicht so perfekt und transparent ist,w ie es ein sollte bei dem im Abwehrkampf gegen Viceroy stehenden Konzern: Grenke denkt um beim Franchisegeschäft - noch viel Aufklärung notwendig an der offenen Flanke Franchise. Auch bei den Münchenern bleibt der große Wurf aus, aber ein strategischer Verkauf macht manchmal auch viel Sinn: Aurelius verkauft in Australien, aber wo bleibt der "große" Exit?

Dienstag eröffnet bei 12.629,71 Punkten und wieder geschlossen bei 12.594,39 Punkten - es geht irgendwie nicht mehr richtig hoch in dieser Woche. GEA baut weiter um - Verkauf, Verlagerung sind Elemente dieser seit Oktober 2019 umgesetzten Strategie. Und ein defensiver Immobilienwert geht weiter seinen vorgezeichneten Weg - strategisch und zielstrebig: DEFAMA - Zukäufe passen ins Konzept. Aus Norddeutschland auch wenig Überraschendes: AVES One leidet im ersten Halbjahr an "Gewinnerosion" - Seecontainer belasten weiter, Abschied geht möglicherweise zu langsam?

12.737,32 Punkte, so ging es am Mittwoch weiter und am Ende schloss der Markt bei 12.642,97 Punkten. Wenn es schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht. Das mussten die Wasserstoffwerte NIKOLA und deren Kooperationspartner feststellen: NIKOLA-Aktie fällt auf neue Tiefs - BP lässt erstmal Gespräche stoppen Mit den entsprechenden Folgen auch für NEL, wie wir am Folgetag feststellen mussten. Und mit positiven Aussichten ging auch diese Woche auch im Wasserstoffsektor: Ballard Power erwartet viel von Chinesischer Regierungsinitiative.

Hohe Kursschwankungen einfach erklärt bei Varta - Bundesbank gibt Indiz wie hoch der reale Shortstand bei der Aktie sein könnte. Andere strotzen vor Kraft und zeigen es: Shop Apotheke will Wandelanleihe in Aktienkapital überführen - gleichzeitig Zinsen sparen. So auch Nordex: Man sammelt Aufträge ein - klein und klein ergibt auch groß. Die Nachhaltigkeit zahlt sich aus: Verbio liefert Rekordjahr ab zum 30.06.2020 und das neue wird - laut Prognose - noch besser. Und ein Old Economy -Unternehmen zeigt seine Erneuerungsfähigkeit und Konsequenz beim Umbau für eine noch erfolgreichere Zukunft: GEA baut weiter um - Verkauf, Verlagerung sind Elemente dieser seit Oktober 2019 umgesetzten Strategie.

Donnerstag mit der Eröffnung bei 12.520,47 Punkten und dem Schluss bei 12.606,57 Punkten bleibt man im Keller - zumindest im Vergleich zu der Vorwoche. Wie bereits am Mittwoch geunkt ging es für NEL weiter runter: NEL wird unter dem Halt der BP-NIKOLA-Gespräche leiden oder? JA sagte der Markt. Während Plug Power weiter macht mit den positiven Nachrichten: PLUG POWER liefert 4 News vor dem Symposium - Flut guter Nachrichten, nur Ouvertüre. Und auch im anschließenden "Plug Symposium" ging es um Visionen und Zukunft - wobei der Kurs im Anschluss nicht wirklich ansprang. Es fehlten also wohl die Neuigkeiten, die der Mrkt erwartete oder mittlerweile für das erreichte sehr hohe Kursniveau voraussetzt.

Grenke beginnt die Vorwürfe abzuarbeiten - noch viel zu tun und es reicht nicht aus eine Sonderprüfung der Franchisekäufe durchführen zu lassen und zwei Kontobestätigungen der Bundesbank zu veröffentlichen - ein guter Anfang, aber bestimmt nicht ausreichend, um die vielen Zweifel auszuräumen, die Viceroy geweckt hat. Hier sind noch weitere Schritte und weitere neutrale Bestätigungen/Prüfungen und Belege notwendig - größtmöglicheTransparenz stände den Verantwortlichen gut an. Auffällig im Grenke-Umfeld: Wieso beteuert man so penetrant die Treue des Hauptaktionärs? Ein Inkubator, wie es mehr geben sollte in der Deutschen Gründerszene: FinLab mit positivem Halbjahresergebnis - Heliad's Kurs hilft.

Und aus dem gerade erst beginnenden Hype um die SAP-Migration sollte man noch einige Jahre schöpfen können bei SNP: SNP entwickelt sich immer weiter zum Top Pick - Fujitsu liefert Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Während sich im eher klassichen Telekommunikationsbereich etwas tut: Telefonica Deutschland startet 5G-Netz, muss 1&1 Drillisch dafür bluten? Projekte kommen langsam wiede rin Schwung im Immobilienbereich: Eyemaxx baut 14.000 qm Wohn- und Gewerbefläche in Wien. Während andere das Parkett verlassen und enttäuschte Anleger zurücklassen: Rocket's HV beschließt Ende der Börsennotiz

Freitag trotz angekündigter positiver Impulse aus dem Asiatischen Handel ging es kräftig runter mit dem DAX. Nach 12.615,91 Punkten zur Eröffnung, einem TIEF bei 12.341,58 und beendete man eine schlechte Börsenwoche bei 12.469,20 Punkten. Eigentlich keine gute Zeit, um an die Börse zu gehen. Musste am Mittwoch Knaus Tabbert und am Freitag Hensoldt feststellen. Montag wird Siemens Energy AG folgen - DREI NEUE im Test - einer scheint interessanter als die anderen: 3 neue an der Börse - Chancen mal mehr mal weniger, Augen auf! Ansonsten: KEINE Unetrnehmensmeldungen, die einen positiven Impuls hätten liefern können...

Am Montag Morgen notierte der DAX bei Handelseröffnung im Frankfurter-Handel um 9:00 Uhr bei 12.998,90 Punkten und schloss Ende der Woche bei 12.469,20 Punkten (XETRA-Schluss 17:45 Uhr). Darauf hat man eigentlcih gewartet: Der Markt findet eine Richtung - gut nach oben gefällt den Anlegern eigentlich besser, aber die Schaukelbörse der Vorwochen war auf Dauer nicht fortzusetzen. Jetzt wird es am folgenden Montag wichtig: Fällt der Markt weiter ode rstartet eine technische Gegenbewegung, die dann in den Folgetagen von weiteren Kursrückschlägen gefolgt werden wird - wäre ein klassiches Szenario. Abe reben nicht da seinzige. Charttechnisch wurde die Unterstützungszone bei 12.506 12.515 Punkten nach unten durchbrochen - kein positives Zeichen. WIRD NÄCHSTE WOCHE DIE 200-TAGE-LINIE BEI 12.184 Punktne getestet werden? MÖGLICH. Auf jeden Flal wäre ein Durchbrechen der 200-Tage-Linie ein sehr bearishes Signal, abe rnoch ist e snicht so weit. Spannende Tage voraus...Wichtige Weichenstellungen nächste Woche möglich...

Chart: DAX| Powered by GOYAX.de

