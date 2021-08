KW 34/2021 | Aktienmarkt vor dem grossen Sprung? Steinhoff, Lang u. Schwarz, SFC Energy, NanoRepro mit kursbewegenden News

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Letzte Woche ist nicht viel passiert – Kurs-technisch. Die 16.000 konnte der Markt nicht mehr erreichen, aber es ging auch nicht besonders tief „runter“. Die Angst Kurssteigerungen zu verpassen, ist einfach zu gross bei den Anlegern.

Und lässt sie bei kleineren Kursschwächen direkt zugreifen. Einzelwerte mussten kräftige Rückschläge verkraften, wie eine DWS wegen Gerüchten um SEC-Ermittlungen wegen falscher „Nachhaltigkeits“-Kennziffern der Fondsanlagen. Auch die Kursrückschläge der Lang und Schwarz AG waren extrem – Vergangenheit rächte sich. Weder Produktionsausfälle wegen Chipmangel oder Lieferkettenverzögerungen, noch die Diskussionen um ein Ende der expansiven Geldpolitik der FED konnten die Kurse „runterholen“. Und die Powell Rede aus Jackson Hole am Freitag Abend nahm die Angst vor einem abrupten Kurswechsel FED. Es wird langsam umgelenkt, langsam, wie es der Markt mag. Also Steilvorlage für Montag. Die Devisenmärkte feierten bereits Freitag Nacht die Rede. Und Afghanistan ist zwar ein politisches Thema, aber- noch? – weniger ein Wirtschaftsthema oder Thema für die Aktienmärkte.

Am letzten Wochenende gab es den traditionellen Wochenrückblick mit Ausblick: KW 33: Wieder in Richtung 16.000? Letzte Woche nach unten gestetet und erholt. News von SFC, Nel, Mutares, Aumann u.a.Und die Kurserwartungen an die letzte Woche waren nicht hoch. aber die 16.000 schienen schon wieder möglich. Trend und Charttechnik stehen eigentlich eher für steigende Kurse. Aber in der Woche sollte es am

Montag

verhalten losgehen: Nach einem Start bei 15.930,72 Punkten schliesst der Markt leicht tiefer bei 15.852,79 Punkten. Die Aurelius Aktie könnte im zweiten Halbjahr interessant werden: Office Depot-Exit, Neuerwerbungen, Transparenzintitiative und der ewige Exitkandidat HanseYachts…Während die Zahlen zum Halbjahr den Wachstumskurs der wallstreet;:online Gruppe bestätigen. Wobei die Aktionäre wohl noch mehr erwartet haben.Hoch aus dem Süden:SFC Energy AG wächst kräftig, erhält Rückenwind durch Analystenstimmen und könnte mit Nel zukünftig noch stärker werden. Und mit verbesserter Bilanzstruktur: Lloyd Fonds mit Nachsteuergewinn. Geht gut.

Dienstag – unaufgeregt

Am Dienstag gab es fast ein Verharren auf der Stelle beim DAX startend bei 15.897,86 Punkten – und zum Schluss bei 15.905,85 Punkten. Gesamtschwankungsbreite des Index lag unter 100 Indexpunkten. Fast schon langweilig. Währenddessen setzten die Kryptowährungen ihr Erholungsrally Richtung 50.000,- USD/Bitcoin fort. Und auch die chinesischen Internetgiganten konnten sich von den Tiefs der Vorwochen absetzen. Abe rin Deutschland ging es eher unauffällig zu.

Kommt das Zurück vom Zurück? Qiagen wird von Nachfrageschub bei Corona-Tests überrascht. Liegt eine Korrektur der Prognosekorrektur in der Luft? Einiges spricht dafür…Und paragon mit starkem Kerngeschäft: Umsatz plus 51,3 %, Marge 14,8 %. Digitales wächst überproportional, E-Mobility gestartet. Und Voltabox… Während die Noch-Tochter weiter „Vor-sich-hinkrebst“:Voltabox macht sich schlanker – für den neuen Hauptaktionär

Dermapharm Holding im Plan. EBITDA wie angekündigt plus knapp 50 %. BioNTech Kooperation und Vitaminpräparate laufen rund. Und auch die CTS EVENTIM AG geht gestärkt in die erwartete Erholungsphase der Branche. Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung.Die DataGroup mit Zahlen – muss man mögen oder nicht.Totgesagte leben länger:Pantaflix mit Netflixserie – Weg zu einem langfristigen Erfolg gefunden?

Und Mittwoch – tja. Fast unbewegt.

Nach einem Start bei 15.912,85 Punkten schliesst man bei 15.860,66 Punkten. Schock am späten Vor-Abend:Lang & Schwarz wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Überraschende Cum-Ex-Rückstellungen, Absage HV lassen Kurs einbrechen. Und mit klarer Positionierung:Gastbeitrag Platowbriefe: Katek steigert Umsatz um fast 50 %. Spannende Aktie für die Platow Briefe. AG mit kommunikativem, visionären CEO: Vectron auf dem Weg zum Onlineanbieter mit Kassensystemen als Zusatzprodukt? Neue Prognose ist vorsichtig und wenig ambitioniert. Besser so nach den Erfahrungen…

Donnerstag sah es fast nach Korrekturbeginn aus. Aber Käufer griffen zu bei Schwäche

… eröffnet bei 15.773,71 Punkten und es geht runter – geschlossen bei 15.793,62 Punkten. Knapp vor der 15.700er Marke drehte der Markt wieder nach oben – Kaufnotstand, Angst was zu verpassen – starke Argumente für steigende Kurse. NanoRepro Aktie wieder spannend? Was wollen die neuen Aktionäre aus dem Viromed Umfeld, die gut 30 % der Aktien aufkauften. Und auf vielfachen Leserwunsch vorab: Steinhoff stellt Morgen seine Quartalszahlen vor. Dann entscheidet sich, ob die Vergleichserhöhungen überhaupt dauerhaft finanzierbar sind.

Die Instone zeigt Stärke im ersten Halbjahr, bestätigt die Prognose. Noch keine Auswirkungen der teilweisen Lieferengpässe bei Baustoffen. Und die 2G Energy bestätigte ihre Prognose.

Freitag mit schönem Aufholer geschlossen – Voraussetzungen für Montag perfekt

Zum Wochenausklang eröffnet bei 15.778,92 Punkten gab es einen Schluss in grün – bei 15.851,75 Punkten. Passend dazu positive Zahlen aus Südafrika: Steinhoff kann operativ überzeugen: Alle Töchter wachsen kräftig. Jetzt entscheiden am 03. und am 06,09. die Gläubiger über die Zukunft. Etwas enttäuschend: fashionette passt Prognose an. Und die Rheinmetall verkauft „fliegendes Auge“. Während sich das H2-Thema noch lange nicht erledigt hat: Deutz goes Wasserstoff

Eine spannende Woche – Montag ging es bei 15.930,72 Punkten los, und Freitags schloss der Markt bei 15.851,75 Punkten. Charttechnik steht weiter auf grün. Widerstände im Aufwärtstrend wurden nicht mal ernsthaft getestet und am Ende der Woche verabschiedete sich der Markt zunehmend optimistisch ins Wochenende. Leichte Rückschläge rufen direkt Käufer auf den Plan. Und so werden Korrekturansätze im Kern erstickt. Dazu die Powell-Rede am Freitag nach Hnadelsschluss, die Ängste vor einem Vorpreschen der FED nehmen konnte. Steilvorlage für Montag.

Wohin auch sonst mit dem Geld? Kryptowährungen erinnern an Kasion-Spiele und Gold enttäuscht derzeit mit seiner Kursentwicklung. Was sich zumindest beim Gold aber auch schnell wieder ändern könnte. Insbesondere, wenn man sich die Mittelfristprognosen ansieht. Und bei den Kryptos den einstieg verpasst oder geht de rBitcoin jetzt sturstracks Richtung 100.000 USD – wohl eher nicht. Abe rwer wiess. Also eigentlich der Himmel voller Geigen für Aktien. Aber sollte man nicht die Party verlassen, wenn es am schönsten ist? Spannung garantiert. Euphorie? Noch nicht…

