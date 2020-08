KW 32 | Richtungssuche bei BioNtech, Steinhoff, Teamviewer, Ballard Power, Varta und...

Eine Woche, die insgesamt eine leicht positive Tendenz aufwies, aber so richtig weiss der Markt noch nicht, was er will - immer wieder schlechte Nachrichten von der "zweiten Welle", die Gefahr eines möglichen zweiten Shut-Downs mit Unternhemen, die ihre Reserven im ersten Shut Down bereits stark reduzieren mussten - und dann wieder Hoffnung, bei den Automobilwerten, den Onlinefirmen, den Quartaslzaheln, die doch nicht so schlecht waren...