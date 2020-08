KW 31 | Gesunde Konsolidierung oder Anfang von mehr für SAP, TUI, BioNTech, Steinhoff, Delivery Hero und...

Wir hatten uns am letzten Wochenende mit einem UPDATE zu den Wasserstoffaktien beschäftigt - Kursrückgang in der letzten Woche durch "die Bank" - NIKOLA Warrantprobleme, Ballard mit Lakewood short, NEL direkt zwei Shorts, Plug Power stolz auf Neuerwerbe Und noch vor Markteröffnung am Montag kurz vor Mitternacht gab es SAP Zahlen und Perspektiven für eine Werthebung eines wertvollen einkaufs für ehemals 8 Mrd. USD: HAMMER AM SONNTAG ABEND: SAP bringt Qualtrix an die Börse!!!. Der Montagshandel eröffnete mit 12.865,75 Punkten und mit einer neuen Erinnerung an die Bedrohung der Reisebranche durch Corona: TUI cancelt GB-Spanien (Festland)- Flüge. Vom Kap gab es Hoffnung für eine Lösung: Steinhoff könnte den Gordnischen Knoten lösen - danach wäre Vieles möglich. Vom Wettkampf um den Corona-Impfstoff gab es eine Meldung aus Amerika: BioNTech leigt derzeit hinter Moderna im Wettlauf um den Impfstoff. Und Chancen nutzte die Deutsche Rohstoff kauft in Wyoming Land für Ölexploration. Der Markt schloss am Montag bei 12.838,66 Punkten - nicht viel passiert, aber nervöse Anleger reagieren zunehmend vorsichtiger.

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Dienstag eröffnet bei 12.886,23 Punkten und geschlossen bei 12.835,28 Punkten. Online-Unternehmen sind DIE Corona-Gewinner, so überrashcte es wenig: Delivery Hero erhöht die Prognose. Während andere natürlich leiden: WashtTec im Q2 unter Corona leidend Sehr positiv wurde ein Vorschlag der Steinhoff International Holdings NV aufgenommen, es sieht imme rmehr nach einer Lösung aus: Steinhoff könnte den Gordnischen Knoten lösen - VEB und C. Wiese scheinen einverstanden Und kaum startet Moderna mit einer Phase 3 Studie: BioNTech zieht gleich mit MODERNA -Start Phase 3 Trotz Corona "mit blaum Auge" davon gekommen: Vectron im ersten Halbjahr überraschend gut gehalten.

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

12.819,63 Punkte, so ging es am Mittwoch weiter und am Ende schloss der Markt bei 12.822,26 Punkten.Nachrichten? Gab es: DWS - Konzernergebnis plus 13% im ersten Halbjahr, AuM noch nicht auf Vorcorona-Niveau, Kosten stimmen. Und Nachhaltigkeit verkauft sich auch in Südamerika oder vielleicht auch die wirtschaftlichen Eckdaten passen mittlerweile: NORDEX liefert nach Kolumbien.

UND das nwm "zwischen den Fronten. Northern Data AG sieht sich wilden Vorwürfen ausgesetzt, wir versuchen beide Seite darzustellen. Der "Angreifer" Ken L. versucht zu instrumentalisieren und geht zumindest in einigen Punkten über das Ziel hinaus. Neben der Anonymiät Ken's sind einieg seiner Aussagen zumindest sehr relativeirbar: NORTHERN DATA im Feuer - Ken L. (anonym) macht Vorwürfe, die nicht alle so...

Donnerstag Eröffnung: 12.762,12 Punkte. Schluss: 12.379,65 Punkte. Am Donnerstag starteten die Zahlenwerke: Comdirect - hohes Ergebnis, passend zu flatex & Co., aber bald weg vom Kurszettel. Ein Weltmarktführer leidet mit seinen Kunden: Rational muss einstecken - Corona schwächt, aber wohl vorübergehend. Genauso sieht es aus bei Krones - sogar Verlust im Q2, Corona... Und gut gehalten hat sich die Schaltbau AG - leichter Umsatzanstieg und stabile Gewinne.

Freitag: OPENING bei 12.403,10 Punkten - Schlusskurs: 12.313,13 Punkte.

BioNTech zeigte überzeugend mehr zu sein als ein Einproduktunternehmen (Covid-19 Impfstoff) zu sein: Schwarzer Hautkrebs - BioNTech wird mit einem Wirkstoff Regeneron und einem eigenen in kombination eine Studie Phase 2 starten. Der online-broker flatex, der kein Halten dieses Jahr zu kennen scheint, sichert sich endgültig die Wachstumsperle DEGIRO nach OK der Behörden. Aurelius macht in kleinen Schritten weiter: Office Depot mit weiterem Exit, diesmal Direct-Geschäft in Spanien verkauft. Und nach XETRA Schluss überrascht Nordex: Man könnte 402,5 Mio. EUR in die Kassen kriegen

Am Montag Morgen notierte der DAX bei Handelseröffnung im Frankfurter-Handel um 9:00 Uhr bei 12.865,75 Punkten und schloss Ende der Woche bei 12.313,13 Punkten (XETRA-Schluss 17:45 Uhr). Viel unsicherheit und de ramerikanische Markt hängt eigentlich zwischen den seilen, aber das hohe Indexgewicht der großen tech's, deren Zahlen überzeugten, halten die Indizes oben. Insgesamt sieht es weltweit mau aus: Konjunktureinbrüche durch Corona weltweit. In Frnakreich, spanien, Italien und auhc Deutschland schrumpfte die Wirtschfat rekordmäßig um mehr als 10% - nie da gewesen. Und wnen man dann ncoh hört das vorkrisenniveau erst Anfang 2022 wieder zue rreichen, dann braucht man schon gute Argumente für weitere Kursteigerungen. Also schwacher Markt diese Woche - und vielleicht geht es noch etwas so weiter...



Chart: DAX| Powered by GOYAX.de

