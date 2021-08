KW 31/2021 | Diese Woche wurde Schwung geholt, … unterlegt mit Newsflut bei Symrise, HelloFresh, Nel, Plug Power, Siemens Energy u.a.

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Diese Woche war es so, wie bereits erwartet: Handel in enger Range unterlegt mit einer Flut guter bis sehr guter Quartalsergebnisse. Wer auch nur „knapp“ die Erwartungen verfehlte wurde abgestraft, teilweise wurden selbst Topergebnisse für Gewinnmitnahmen genutzt. Aber trotzdem:

Trotz Delta-Sorgen, Chipmangel, angespannten „Versorgungslinien“ in der weltweiten Arbeitsteilung: Die Zeichen standen wieder einmal in Richtung neuer Rekordstände. Auch wenn diese letztendlich um 2 DAX-Punkte nicht erreicht werden konnten, gab es gerade gegen Ende der Woche eine klare „Rekordstimmung“, die sich durchaus bis in die nächste Woche fortsetzen könnte. Auch wenn der Schwung „nach oben“ an Dynamik und Euphorieschüben vermissen lässt, könnte gerade diese fehlende Euphorie letztendlich den Ausschlag geben. Ob dann nach Erreichen neuer Höchststände die Dynamik entsteht, die notwendig wäre Kurse von 16.000 Punkten ins Auge zu fassen, könnte bezweifelt werden. Korrekturmodus nach neuen Rekordständen scheint möglich, wobei diese Woche eher die Bullen anfütterte.

Letztes Wochenende

Nochmals erinnert sei an: „15 % Rendite pro Jahr sind das Ziel…“ Lukas Spang im Interview. MBB, Nagarro, SNP & der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Gerade kleinere Werte können sich möglicherweise leichter von einem volatiler werdenden Gesamtmarkt absetzen. Und letztes Wochenende gab es natürlich den üblichen KW30: Enge Handelsspanne, am Ende Minus 0,8 % auf Wochensicht. News von Steinhoff, BioNTech, PREOS, Nel, Hamborner, Grenke, … . Korrektur oder Party voraus?

Montag

Nach einem Start bei 15.631,70 Punkten schliesst der Markt leicht tiefer bei 15.568,73 Punkten. Wöhrend die norwegische Nel Fehler des letzten Quartals vermeiden will – die Enttäuschung über schlechte Quartalszahlen: H2-Update: Am 19.08. will Nel wohl das Desaster der Q1 Zahlen vermeiden. Man gibt den Analysten Hinweise für Q2 an die Hand.Ob das wirklich der Aktie hilft? Liefern andere einfach ab: hGears Aktie ist weit unter Emissionspreis zu bekommen. Ist sie auch günstig? Halbjahreszahlen liegen im Plan. Und Stabilus ist wieder auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Und die Prognose wird „am oberen Ende“ präzisiert. Aktie unbeeindruckt – fällt.

Und – wie bereits durch Wettbewerber im Vorfeld angedeutet: flatexDEGIRO AG mit Halbjahreszahlen, die Grenzen des bisher beinahe ungebremsten Wachstums aufzeigen. Kundenakquise wird wieder teurer. Da hilft auch wenig, dass flatexDEGIRO AG – CFO und CEO versuchen mit Insiderkäufen Vertrauen aufzubauen. Gegen den Kurseinbruch reicht das allein wohl nicht.

UND AUS GEGEBENEN ANLASS: Neue Reihe: „Defensive Aktien“ – TEIL 1: DEFAMA, Deutsche Konsum REIT und Noratis. Drei Immobilienwerte die auch bei Börsenturbulenzen Kurs halten sollten.

Dienstag

Am Dienstag gab es fast ein Verharren auf der Stelle beim DAX startend bei 15.537,69 Punkten – und zum Schluss bei 15.555,08 Punkten. Weiter auf Kurs: Pfeiffer Vakuum wird immer optimistischer. Umsatz, Gewinn und Auftragseingang – alles auf Rekordkurs folgerichtig Prognoseerhöhung. Genauso Krones verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 einen hohen Auftragseingang und verbessert die Ertragskraft. Rekordmässig auch bei CLIQ Digital auf Rekordkurs – mehr Marketingkosten und sofort mehr Gewinn. Zufriedenstellend: HENSOLDT: Starken Auftragseingang, Auftragsbestand auf über 5 Milliarden Euro gesteigert. Und noch ein Smallcap dabei. Mit einer Personalie: PANTAFLIX: Stephanie Schettler-Köhler verstärkt als COO den Vorstand.

Und gross gleich besser? Siemens Energy und Air Liquide kooperieren im Wasserstoffbereich mit Erfolg: 30 MW Elektrolyseur in Oberhausen, Förderbescheid erteilt.

Und Mittwoch Richtung Rekord, ohne Dynamik

Nach einem Start bei 15.653,65 Punkten gab es am Ende nach einem kleinen Kurs-Anstieg 15.692,13 Punkte. Enttäuscht reagierte der Markt auf die Verluste bei: Commerzbank auf Wischi-waschi Kurs ohne klare Ziele– Deutsche Bank ist klar weiter… Aber aus Düsseldorf: Rheinmetall bestätigt hohe Erwartungen. Und Grenke mit Gewinnsprung. Und grosses sollte kommen: H2: Analysten-Erwartungen: Ballard Power, Bloom Energy und Plug Power – Quartalszahlen Heute, Aber; Schaeffler hebt nach starkem 1. Halbjahr Prognose für 2021 an.

Donnerstag

… eröffnet bei 15.691,74 Punkten und es strebt nach oben – wenn auch ohne Schwung – geschlossen bei 15.744,67 Punkten. H2: Bloom Energy kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Insbesondere die Höhe des Verlusts lag kräftig über den Erwartungen.Aber positiv für Wasserstoffs: H2-Update: „CO2-arme Stahlproduktion“-Punktet Nel mit seiner Erfahrung? Schwedischer Erzförderer setzt auf Nel. Anglo American und Salzgitter suchen Lösungen, die Nel schon hat.

Serie guter Ergebnisse: CompuGroup wächst zweistellig Und Symrise – Umsatz und Ergebnis hoch! Auch max Automation wird besser, immer besser. Natürlich auch Elringklinger gute Zahlen – hilft aber nicht der Aktie. Die fällt trotzdem. Abgerundeter Tag mit sts auch ohne den Mehrheitsaktionär Mutares „on track“ Ebenfalls gut: SYMRISE und AURUBIS ZAHLEN. Nicht so ganz wie gehofft: MANZ.

Freitag

Zum Wochenausklang eröffnet bei 15.770,84 Punkten und fast auf Rekordstand mit 2 Punkten unter dem Rekord von 15.810 Punkten und dann mit 15.544,39 Punkten ins Wochenende.Einzelwerte mit Quartalszahlen wie HELLOFRESH und Carl Zeiss Meditec waren gut, aber für einen Gesamtmarktrekord reichte es einfach noch nicht. Dass auch DAX-Werte zufriedenstellten, zeigten wir beispielhaft an Vonovia.

Eine spannende Woche – Montag ging es bei 15.631,70 Punkten los, und Freitags schloss der Markt bei 15.544,39 Punkten.Basis für einen stärkeren Beginn in der nächsten Woche sollte gelegt sein. Wobei natürlich die Unsicherheiten bleiben. Fragiler Wachstumspfad ohne jede Euphorie. Wobei die Quartalszahlen belegen, dass die Unternehmensgewinne langsam „in das bestehende Kursniveau hineinwachsen“. Und für Vorsichtige gibt es ja immer noch Absicherungsmöglichkeiten eines Gesamtportfolios im derivativen Bereich.

