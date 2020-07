KW 30 | Letzte Rekordwoche? Für Northern Data, NIKOLA, ShopApotheke, Evotec, Varta u.a.

Was für eine Woche - der Markt geht mühelos über die 13.000er Marke und setzt sich fest, dann am Freitag der Rücksetzer - anfang eienr länegren Konsolidierungsphase oder Delle? China-US-Konflikt, steigende Corona-Zahlen weltweit, wirtschaftliche Eintrübung und eine WHO die sagt "Corona wird uns noch lange begleiten"...Dagegen stehen (auch) gute Unternehmensnews.