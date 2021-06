KW 25/2021 | Erholungs-Woche ohne Schwung. Steinhoff, Nordex, Nel, Plug Power, Linde, Hornbach u.a. News reichten – noch ? – nicht für mehr.

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Diese Woche fast wie immer. Nachdem letzte Woche Freitag Tiefs angetestet wurden erholte sich der Markt nach bekanntem Muster. Aber diesmal ohne den bekannten Drive, wie in den Wochen zuvor.

Langsam scheint die Kraft nach oben zu fehlen. Und wie es jetzt weitergehen wird, lässt sich schwer abschätzen: Entweder kommt nächste Woche wieder mal ein Schub auf neue Hochs – wie in Amerika bereits diese Woche – oder es könnte zu einer Konsolidierung kommen. Spannende Situation. Die Hnadelsrange zwischen 15.300 und 15.650 sollte in eine Richtung verlassen werden, fragt sich nur in welche…

Fundamental gibt es gute Gründe für beide Richtungen: Auf der einen Seite Inflationssorgen, Angst vor Ende der Nullzinspolitik, Taiwan-China-Spannungen, natürlich Corona mit der hochinfektiösen Delta-Variante, Unsicherheit über Ausgang der Bundestagswahl, China’s „Erziehungsmassahmen für die grossen Online-Unternehmen, China-USA-Konflikt, …

Auf der anderen Seite natürlich die schnelle Erholung der Wirtschaft aus den Corona-Tiefs, Rekordwachstum in USA und China, sinkende Inzidenzen, Erholung der Tourismusindustrie, steigende Impfquote und Wirksamkeit auch gegen Delta-Variante, Multimilliardenprogramme zur Wasserstoffwirtschaft, die einen Wachstumsschub liefern, genauso die verschärften Klimaziele, die hohe Investitionen auslösen werden,…

Letztes Wochenende gab es erstmal

– wie üblich den Rückblick auf die KW 24: Woche endet in rot.Startet die Korrektur? Steinhoff, Nordex, Plug Power, windelnde, SFC Energy, Lufthansa u.a. – Newsflut. Und natürlich schauten wir auch auf die Entwicklungen am Wasserstoffmarkt: H2-KW24:-Rückblick: EU-Technologieführerschaft bei Wasserstoff? Nel, Plug Power, SFC Energy, Ballard Power, Everfuel u.a. mit News. Mit einer klaren Kaufempfehlung: Für die Varta AG positioniert sich der Platow Brief mit einer klaren KAUF Empfehlung. Warum? Und für Mainz kamen gute Nachrichten am Samstag: BioNTech: Aktuelle Meldungen aus Hong Kong sprechen klar für die Mainzer. Auf Märkten, wo man bisher kaum relevant war. Dazu mit Temrinierung: H2: Plug Power’s D(ie)-Day. Freitag erste Reaktion auf NASDAQ-Fristende zum 14.06.2021.Und am Wochenende ist Zeit für spannende Interviews:

INTERVIEW: CEO der Deutsche Rohstoff exclusiv: „Mit dem Start in das laufende Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden.“

Und EXCLUSIVINTERVIEW mit einem Newcomer der Batterietechnologie – CEO der Alltech Advanced Materials stellt sich.

Dazu nochmals: EXCLUSIVINTERVIEW: KlickOwn AG – Crowdfunding für Immobilien? CEO sagt im Interview , wie das funktionieren soll.

Montag -Erholung , aber nur am Montag mit Schwung, danach war die Woche sehr ruhig

Nach einem Start mit 15.391,50 Punkten erholte sich der Markt von den Freitagsverlusten auf zum Handelsende 15.603.24 Punkte. Zum Wochenanfang nochmals, das was wichtig werden sollte in dieser Woche in Kurzfassung: Plug Power’s D(ie)-Day. BioNTech’s Hong Kong Erfolg. Vartas Kaufempfehlung – Wichtiges vom Wochenende!

Und damit es allen klar ist, die die Aktie mit hohen Voiumina die ganze Woche nach oben shciessen liessen: Erste Meme-Aktie geht fast sicher mit 0,00 EUR aus – Adler Modemärkte Aktionäre erwartet Kapitalschnitt auf 0. Auf Wachstumskurs:Media and Games Invest kauft in Asien digitale Werbeplattform hinzu. Passt zur Tochter Verve perfekt. Erweiterung er regionalen Reichweite.Und genauso :Naga wächst weiter.Wie auch Nynomic AG im Wachstumsmodus. Aktuell schliesst man eine Kooperation mit Novartis für den weltweiten Einsatz. Gegen Medikamentenfälschung.

Dienstag – Befreiungsschlag für Plug Power

Am Dienstag trüpfelte der Handel in einer engen Range vor sich hin: Zur Eröffnung 15.587,57 Punkte und Schluss bei 15.636,33 Punkten. Plug Power liefert die Quartalszahlen, einen überaus optimistischen Ausblick. Und die Zahlen sind besser als im Mai angekündigt. Trotz Corona. Die Rheinmetall erhält wichtigen Automotive-Auftrag in China. Und die USU Software beschleunigt Wachstum der Kunden.

Ein weiterer Wasserstoff macht Freude:Endlich bei NEL Bewegung: Kooperation für den Einsatz grünen Wasserstoffs in der Stahlerzeugung. Und die Hamborner löst dreimal Real Problem durch proaktive Aufhebungsverträge und starke Nachmieter. Langfristig gesicherte Erträge.Guter Tag für Wasserstoff: Linde legt Grundstein für Megaanlage in Südkorea mit starkem Partner.

Den Turbo legt man im Norden ein: Nordex SE erhält 200 MW aus Finnland – 4 Windparks mit Fertigstellung/Auslieferung in 2022. Dazu 30 Jahre Servicevertrag.Und für Wasserstoff geht’s rund: Ballard Power’s grosse Chance? 5 Mrd CAD für Ausbau der H2-Produktionskapazität in Kanada. Mehr als der 35 fache Umsatz Ballards in 2020! Fortsetzung der Strategie: Noratis kauft Wohnungen in Bremen. Und erschliesst sich somit einen neuen Standort in einer Metropolregion Norddeutschlands.

Und Mittwoch

Nach einem Start bei 15.674,33 Punkten schliesst der Markt niedriger bei 15.456,39 Punkten. Feierstimmung: Plug Power’s Aktie springt um 13,97 % auf 34,02 USD. Könnte weitergehen. Mehr Umsatz, GM, Ende der Diskussionen, gute Gründe für erhöhte Verluste – alles passt! Und klarstellend: Adler Modemärkte Aktie bei 0,28 EUR mit Minus 80,7 % immer noch 0,28 EUR zu teuer. Gestern unwiderrufliche Vereinbarung. Aus Amerika News: NIKOLA investiert in H2-Produktionsstätte im Mittleren Westen und plant Tankstellen im 300 Meilen Radius. Und JDC stärkt sein Plattformgeschäft durch die Übernahme von MORGEN & MORGEN

Donnerstag

… eröffnet bei 15.528,55 Punkten und nach einigem Auf und Ab geschlossen bei 15.589,23 Punkten. Wie gesagt es fehlte die klare Tendenz, keine kraftvollen Kursbewegungen. Ouvertüre: Steinhoff kann auf eine operativ erfolgreiche Tochter Pepco Group schauen: Halbjahr zum 31.03.2021 wurde sehr stark abgeschlossen.

Nach der Stahlherstellung geht es weiter: Nel Aktie vor weiterer Erholung? Howden Kooperation soll Wasserstoff auf Dauer billiger machen – Ziel 1,5 USD/KG. Die Bitcoin Group mit einer Million Kunden auf der Handelsplattform bitcoin.de erreicht so bereits jetzt das Jahresziel. Während Aumann Veränderungen im Vorstand beschliesst, bündeltNemetschek seine Kräfte. Auf Rekordkurs mit dem zweiten Auftrag in dieser Woche: Nordex SE erhält 314 MW aus Brasilien – mit Fertigstellung im Sommer 2022. Dazu 5 Jahre Servicevertrag – Verlängerungsoptionen auf 20 Jahre.

Freitag

Zum Wochenausklang eröffnet bei 15.584,90 Punkten und geschlossen bei 15.607,97 Punkten – die 600er Marke nahm der Markt nur durch gute US-Vorgaben. Und die Steinhoff Holding kann operativ überzeugen: Mattres Inc, LIPO und Greenlit gelingt Turn Around. Pepco und Pepkor sowieso stark. Und am 03.09. Gläubigerversammlung, wie später am Freitag mitgeteilt wurde.

Dann: Die Hornbach-Gruppe konnte nochmals die Umsätze im ersten Quartal steigern und traut sich zu einer vorsichtig erscheinenden Prognose, Und H2: Ballard Power’s beherrschende Stellung im Busmarkt setzt sich fort – 20 Brennstoffzellen für New Flyer zur Auslieferung in Kalifornien. Formales bei Medigene berichtet über HV.

Eine spannende Woche – Montag ging es bei 15.739,89 Punkten los, der Index erreichte diese Woche erstmals seit einem Monat KEIN Rekordhoch. Und schloss im Niemandsland bei 15.607,97 Punkten. Fragile Situation: Es gäbe durchaus Gründe für einsetzende Kurskorrekturen und wenn nächste Woche wieder kein Ausbruch in neue Höhen erfolgt, dann könnte sich durchaus die Tendenz zu Gewinnmitnahmen durchsetzen. Aber Börse hat keine Regeln. Börsenkurse halten sich nicht an „es war doch immer so“. Und dazu wäre eine Korrektur beim derzeitigen Kursniveau durchaus mal gesund. Aber…

SPENDENAUFRUF – EIN KIND KÖNNTE LEBEN. ELIZ MIRA WILL LEBEN! SPENDEN. RETTEN EIN LEBEN.MANCHMAL SOLLTE MAN EINFACH SEINEM GEFÜHL FOLGEN – BITTE DEN SPENDENAUFRUF TEILEN. UND VIELLEICHT…