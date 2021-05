KW 21/2021 | Rekordwoche Basis für neue Hochs – Siemens Energy,Steinhoff, Aurelius, Mutares, Plug Power, Nel – viele News bewegten

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Diese Woche verkürzt – Pfingstmontag konnte man sich noch mental auf die Rekorde am Dienstag vorbereiten. Um dann wieder ein Erschrecken vor der eigenen Courage zu erleben: Rekord knapp erreicht und wieder rückwärts.

In dieser Woche ein ähnliches Bild, wie in den Vorwochen: Rekordstände werden kurzzeitig erreicht, der Markt kommt wieder zurück. Einsetzende Käufe verhinderten in den letzten Wochen ein Abgleiten unter die 14.800er Grenze, diese Woche ging es „nur“ um rund 200 Punkte runter vom Hoch bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Und das Nachrichtenumfeld war durchaus positiv. Sinkende Inzidenzzahlen europaweit, insbesondere aber in Deutschland. Lockerungen. Restaurantöffnungen. Wiederbelebung des Tourismus, der „Einkaufserlebnisse“ oder Freizeitparks deuten auf ein Ende der Pandemie hin. Inflationsängste werdne gebetsmühlenhaft aufgeführt, wenn die Kurse mal fallen.

Irritierend der seit Wochen kräftig steigende Goldpreis – war das nicht eigentlich eine Krisenwährung?

Plug Power’s Aufholversuch. Europa wurde nicht verschlafen, aber es wird Zeit. Und jetzt Europaoffensive. Sie läuft an.So begannen wir am Samstag Morgen. Grund die Berufung eines neuen „Vertriebsmanagers“ für Europa. Danach natürlich der obligatorische KW20 – Wochenrückblick: Spannende Woche mit Happy End. Und weiter? BioNTech, Steinhoff, Instone, Everfuel, Nordex, Plug Power und andere lieferten ab.

Und ein langes Wochenende gibt Zeit für einige tiefere Betrachtungen: Siemens Energy könnte der lachende Dritte im Bunde sein, auch wenn er nicht mit am Tisch sass: RWE und BASF setzen auf grünen Wasserstoff durch Wind. Oder – am Freitag untergegangen – Bertrandt sieht sich gut aufgestellt. Oder eine langerwartete Entwicklung:1&1 Drillisch Aktie Montag im Fokus? Seit Freitag 23:55 Uhr steht fest: Langfristige Vereinbarung mit Telefonica macht Weg frei. Dividendenabschlag:Die Mutares Aktie handelte am Freitag um 6,92 % niedriger. Wegen 1,50 Dividende. Erfolgsbasis für 2021 bereits gelegt.

Pfingstwochenende – Rückblick auf Listings der Vorwoche

Mit hGears, Suse und Linus Digital sind drei neue auf dem Parkett, die für Wachstumsbranchen stehen. Platow mit klarer Einschätzung.Und nochmal konkret: hGears AG startet an der Börse. E-Mobilität ist der Schwerpunkt des Zulieferers mit grossen Plänen. Und 67 Mio EUR aus der Kapitalerhöhung sollten dabei helfen.

Und trotzdem spannender Wert:BioNTech in die Zange genommen. Von Sanofi/GSK’s Spike-Vakzin und CureVac/GSK’s mRNA der 2. Generation. Zur Einstimmung auf den US-Handel am Pfingtsmontag: Plug Power’s „Future is quite bright“ sagt CEO Andy Marsh. Und fasst den europäischen Markt ins Auge.

SPANNEND ZU LESEN: EXCLUSIVINTERVIEW. CEO der B+S Banksysteme stellt klar: „wir sind seit 35 Jahren FinTech“

Und zur Einstimmung auf eine verkürzte Handelswoche gab es den H2-KW20: Wasserstoffwerte im Erholungsmodus – Plug Power, Bloom, Nel, Everfuel, SiemensEnergy, BASF, RWE, NIKOLA u.a. meldeten …

Dienstag – Rekordhoch im DAX.

Mitgerissen vom Übernahmepoker von den beiden DAx-Konzernen Vonovia und Deustche Wohnen startete der DAX die Woche grün bei 15.548,29 Punkten, erreichte erneut ein Verlaufshoch von 15.568,60 Punkten und schloss bei 15.386,58 Punkten. Für ein norwegisches Unternehmen sah es nicht so gut aus: Cummins schnappt Nel den Perspektivkunden Iberdrola weg. Elektrolyseure in Spanien gefertigt liegen näher. Bessere Nachrichten für einen anderen Wasserstoff: Nel’s Everfuel macht weiter. Mit Dänemark ist Skandinavien komplett – 19 Tankstellenaufträge für Nel? Und auch wesentlich erfolgreicher: flatexDEGIRO will ganz gross werden – 7 bis 8 Millionen Kunden in 5 Jahren – wow

Aurelius formt neue Dachmarke – europäischer Champion mit online-Affinität. Und bereitet so schon eine entsprechende Wersteigerung der „zusammengepackten“ Assets vor. Passend zur Rekordstimmung Hugo Boss mit solidem Start ins Jahr.Und SFC mit grösstem US-Auftrag der Firmengeschichte – Neukunde mit Perspektive. Die Porsche SE nach Steuern kräftig vorne. Spanned und wie erwartet: weclapp – 3U’s Börsenkandidat wächst wieder um 50 % – Ouvertüre für Listing gelungen. Aber leichter Schatten: Borussia Dortmund nicht nur sportlich durchwachsen

Und Mittwoch – nach zwei Schritten vor, einen zurück

Nach einem Start bei 15.520,44 Punkten schliesst der Markt leicht niedriger bei 15.450,72 Punkten. Inflationssorgen. Keine wirklcihe Begeisterung nach dem Kursrekord am Vortag. Aber:Steinhoff mal mit guten Nachrichten: Pepco Börsengang erfolgreich. Rund 10% Plus in den ersten Stunden bei sehr hohem Volumen.

IMMER SPANNEND. EIN EXCLUSIVINTERVIEW MIT WERDER BREMEN GESCHÄFTSFÜHRER: Anleihe in Zeichnungsphase. „…grosses Interesse bei Privatnalegern…“

CureVac Aktie wenig bewegt. Quartalsergebnisse liegen vor – viel Phantasie versteckt zwischen uninteressanten Zahlen.Und eine fast nicht beachtete Erfolgsmeldung aus den USA: Gibt Plug Power’s Kooperation mit Johnson Matthey der Aktie weiteren Schub? Operative Verstärkung für Elektrolysesparte. Dann noch ein „paar“ gute Nachrichten:YOC – Gewinnanstieg im Q1. Und Hapag Lloyd baut Flotte aus. Für die Aueleiusbeteiligung Licht und Schatten: HanseYachts mit vollen Auftragsbüchern, aber Corona-Rückschlägen in der Fertigung

Donnerstag ging’s mit 15.419,20 Punkten los und

geschlossen wurde der Markt bei 15.406,73 Punkten, zwischendurch drohte die Stimmung zu kippen – es ging runter bis auf 15.350,67 Punkte. Und der Tag ging auf der Nachrichtenseite eigentlcih gut los: Steinhoff’s Südafrika Tochter Pepkor steigert den Umsatz kräftig, bringt die Schuldenlast „runter“ mit stark steigenden Gewinnen.Dazu zeit für einen Vergleich: CureVac oder BioNTech – zweimal mRNA, zweimal Impfstoff, zweimal NASDAQ,… Und wo liegen die Unterschiede?

Freitag wird die Basis für einen weiteren Kursanstieg in der nächsten Woche gelegt

Zum Wochenausklang eröffnet bei 15.443,14 und geschlossen bei 15.519,98Punkten. Und Anlass für einen Blick „über den Rand“ war die Zulassung der EMA des BioNTech-Impfstoffs für Jugendliche: BioNTech, Moderna und CureVac – Vergleich der mRNA-Aktien. BioNTech heute wieder mal erster: EMA genehmigt für 12-15 Jährige. Nicht das einzige Mal.

Sensationell:Lang & Schwarz AG mit Rekordquartal in 2021 gestartet. Natürlich wieder das beste der Firmengeschichte, Verdoppelter Gewinn gegenüber Q4/20.Und operativ voran kommt: Ballard Power’s Brennstoffzellen für Busse. Folge-Auftrag von Solaris – langsam startet der Turbo. Busse für Frankfurt. Während der Kursverlauf nachdenklich stimmt bei: NanoRepr. Schon Alles vorbei? Selbsttests laut Einzelhandel bereits Ladenhüter.

8 Mrd EUR von EU für 62 Wasserstoffprojekte in Deutschland:

Siemens Energy, Linde, RWE u.a. Gewinner bei der Liste der insgesamt 8 Mrd EUR Förderung für insgesamt 62 H2-Projekte in Deutschland. Unbeirrt auf Wachstumskurs; Die Deutsche Fachmarkt AG kauft weiter zu und nähert sich so mit Riesenschritten den Zielen für 2021. Luft nach oben… Mit klarer Meinung Platow: Bei Paragon stimmt der Kunden- und Produktmix. Platow sieht Einstiegschancen. Bevor der Zug abgefahren ist.

Eine spannende Woche – Dienstag ging es bei 15.548,29 Punkten los , der Index erreichte ein Rekordhoch von 15.568,60 Punkten am selben Tag und am Freitag verabschiedete sich der DAX mit 15.519,98 Punkten ins Wochenende. Basis für einen möglichen Rekordversuch in der nächsten Woche. Hochspannende Zeiten. Irritierend ist das in den letzten Wochen nach neuen Rekorden unweigerlich ein Rückschlag kam. Und dann neue Hochs erklommen wurden. Irgendwann braucht der Markt auch weider eine klare Richtung. Möglichst bald.

SPENDENAUFRUF – EIN KIND KÖNNTE LEBEN. ELIZ MIRA WILL LEBEN! SPENDEN. RETTEN EIN LEBEN.MANCHMAL SOLLTE MAN EINFACH SEINEM GEFÜHL FOLGEN – BITTE DEN SPENDENAUFRUF TEILEN. UND VIELLEICHT…